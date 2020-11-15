الرياض 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسأعربت وزارة الخارجية، عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية للجمهورية الإيطالية الصديقة على تعاونها في تسهيل الاطلاع والاستفادة من تجربة إيطاليا في إخماد الحرائق، وذلك من خلال توفير طائرتين مخصصتين لإطفاء الحرائق مع أطقمها الفنية، استفاد منها المختصون في الدفاع المدني للوقوف على أفضل الممارسات في هذا الخصوص.// انتهى //13:08ت م0058