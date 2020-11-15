الخرطوم 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إصابة وزيرة المالية السودانية الدكتورة هبة محمد علي، أمس بفيروس كورونا المستجد.ونشرت إعلان الحكومة الإثيوبية أمس، أن هجوماً بالصواريخ وقع في ساعة متأخرة من الليلة الماضية على مطارين في ولاية أمهرة المجاورة لمنطقة تيجراي الشمالية التي تقاتل فيها الحكومة قوات محلية.ونقلت عن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن مجلس الأمن سيعقد جلسة الأسبوع المقبل لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط .وعرجت صحف اليوم على تأكيد قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع العراقية أن منطقة حزام بغداد مؤمنة بالكامل ولا يوجد أي تهديد على العاصمة.وأشارت إلى إعادة تونس وليبيا أمس، فتح المنفذين الحدوديين رأس جدير ووازن بين البلدين ، بعد أن تم قفلها في وقت سابق، بسبب فيروس كورونا.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى أن فيروس كورونا المستجد أدى إلى وفاة 1,305,039 حالة وإصابة 53 مليونا و492 ألفا و701 حالة في العالم منذ الإبلاغ عن ظهور المرض في ديسمبر الماضى.// انتهى //13:09ت م0059