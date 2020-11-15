جيزان 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واستنظم غرفة جازان غداً، ورشة عمل افتراضية عن تراخيص الاتصالات بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.وتتضمن ورشة العمل التي يقدمها مدير إدارة التراخيص بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس خالد الصالح، نبذة عن إستراتيجية ومجالات عمل الهيئة ولمحة عن أنواع تراخيص خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات التي تقدمها, بالإضافة إلى التعريف بدليل المستثمر للتراخيص وتوضيح متطلبات وإجراءات وإصدار الاتصالات والفرص الاستثمارية في القطاع.وتأتي الورشة التي تقام في تمام الساعة 7:30 مساءً ضمن البرامج التي تنفذها الغرفة خلال العام الحالي.// انتهى //13:15ت م0061