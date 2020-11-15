الكويت 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 9ر83 نقطة ليبلغ مستوى 35ر5430 نقطة بنسبة هبوط بلغت 52ر1 % .وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر188 مليون سهم تمت عبر 9268 صفقة نقدية بقيمة 8ر41 مليون دينار كويتي .وانخفض مؤشر السوق الرئيس 6ر27 نقطة ليبلغ مستوى 36ر4317 نقطة بنسبة هبوط بلغت 64ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر109 ملايين سهم تمت عبر 3388 صفقة نقدية بقيمة 3ر5 ملايين دينار .كما انخفض مؤشر السوق الأول 3ر111 نقطة ليبلغ مستوى 21ر5992 نقطة بنسبة هبوط بلغت 82ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر79 مليون سهم تمت عبر 5880 صفقة بقيمة 4ر36 مليون دينار .// انتهى //13:19ت م0064