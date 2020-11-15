الرياض 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسعقد مساعدو الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم، أعمال اجتماعـهم الخامس عبر الاتصال المرئي.وناقش المجتمعون عدداً من الموضوعات ذات الأهمية التي سيكون لها دور بارز لدعم مسيرة التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، كما اطلعوا على توصيات اجتماعات اللجان الفنية المختصة التي عقدت خلال العام 2020م، إضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال وزارات وهيئات الأوقاف والشؤون الإسلامية الدينية بدول المجلس، واتخذوا فيها التوصيات المناسبة.يأتي هذا الاجتماع تمهيدا للاجتماع السادس لأصحاب المعالي والوزراء المسئولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون والذي سيعقد - بمشيئة الله تعالى - عبر الاتصال المرئي بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.ومثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية الدكتور خليفة بن علي الفاضل.// انتهى //13:22ت م0066