طريف 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسأعلنت الكلية التقنية بمحافظة طريف، موعد فتح القبول والتسجيل للراغبين بالالتحاق ببرامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني للعام 1442هـ من الـ 7 وحتى الـ 16 من شهر ربيع الثاني المقبل، وذلك عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة "قبولي".وأوضحت الكلية، أن التقديم لمرحلة الدبلوم سيشمل خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها، في التخصصات المتاحة للبرنامج بالكلية في الدعم الفني، ميكانيكا السيارات والإدارة المكتبية، مشيرة إلى أن برامج المعهد الصناعي الثانوي لمدة فصل تدريبي واحد وفي تخصص صيانة الأجهزة المنزلية.ودعت الكلية المهتمين لزيارة الموقع الرسمي للمؤسسة للحصول على المزيد من المعلومات والشروط والمزايا، https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate .// انتهى //13:24ت م0067