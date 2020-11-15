كوبنهاجن 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واساستقبلت جلالة الملكة مارغريت الثانية، ملكة الدنمارك، في القصر الملكي في كوبنهاجن، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الدنمارك فهد بن معيوف الرويلي، بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله سفيراً للمملكة في الدنمارك.ونقل السفير الرويلي خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ وتمنياتهما لشعب الدنمارك الصديق بدوام التقدم والرفاهية.وحمّلت جلالتها السفير الرويلي نقل تحياتها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وتمنياتها لشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار، متمنية للسفير الرويلي التوفيق في مهامه المستقبلية.وعبر السفير الرويلي عن شكره وتقديره لما حظي به من تسهيلات طيلة فترة عمله في الدنمارك، التي مكنته من القيام بمهامه على الوجه المطلوب، مشيدًا بما تشهده علاقات البلدين الصديقين من تقدم على مختلف الأصعدة.// انتهى //13:57ت م0080