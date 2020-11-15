الرياض 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسدشن معالي نائب رئيس اللجنة التنفيذية بالجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض ( إنسان) الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم برنامج القائد المتكامل ، بحضور الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان، وذلك بمقر المركز بالرياض.ونوه الدكتور السويلم بالدعم الذي يتلقاه القطاع الخيري من الحكومة الرشيدة، بهدف تطويره وانتهاج أفضل الأساليب والممارسات العالمية، لتقديم الخدمات المتميزة والحياة الكريمة للمستفيدين من الجمعيات الخيرية.وأوضح أن فكرة برنامج القائد المتكامل تعتمد على إعداد وتطوير قادة المستقبل في جمعية إنسان، وتأهيلهم عبر حقيبة تدريبية تمتد لـ 8 أشهر، بما يتماشى مع التحول الذي يشهد العمل المؤسسي في المملكة وفق روية المملكة 2030 ما يؤكد الحاجة إلى قادة يستطيعون اتخاذ وصناعة القرار، وإطلاق المبادرات وتحفيز الآخرين على المنافسة.يذكر أن جمعية إنسان عملت على استقطاب البرامج العالمية الفاعلة بهدف تطوير الأداء القيادي للموظف وتحسين ممارساته وتمكينه، وصناعة قادة المستقبل.// انتهى //13:59ت م0081