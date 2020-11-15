الرياض 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسوقع صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بمقر الجامعة السعودية الإلكترونية بالرياض اليوم، مذكرة تفاهم مع رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي.وتضمنت المذكرة الاتفاق على التعاون في المجالات العلمية والأكاديمية بما يخدم الأهداف المشتركة التي تسهم في تطوير الجوانب الأكاديمية والرفع من المستوى العلمي في الجامعتين.كما اشتملت المذكرة، الاستفادة من خبرات الطرفين في دعم التحول الرقمي من خلال التدريب والعمل المشترك لتطوير البنية التحتية، إضافة إلى التعاون في مشاريع البحوث المشتركة ذات الاهتمام المشترك والتعاون في مجال الدراسات المسحية والوصفية والتحليلية والاستشرافية والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية وتقديم الدورات التدريبية، مع التعاون أيضا في تطوير برامج تدريبية إلكترونية في مجلات تخصصية مثل الإعلام الإلكتروني والقانون والمحاسبة والإدارة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وغيرها.// انتهى //14:00ت م0082