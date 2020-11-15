عرعر 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسنفذت جامعة الحدود الشمالية خلال الفترة من 22 - 26 لشهر ربيع الأول الجاري 3754 محاضرة افتراضية فيما بلغ اجمالي عمليات الدخول والاستفادة من قبل طلبة الجامعة 138381 عملية دخول ، تخللها 492 جلسة افتراضية متزامنة.وبلغت الملفات المستعرضة 2334 ملفاً و4455 تسجل دخول و5197 لوحة نقاش و6179 إجراء تقييم ، فيما قُدمت 88 عملية دعم فني للطلاب و22 عملية لأعضاء هيئة التدريس.// انتهى //14:10ت م0083