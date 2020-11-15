تونس 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واساستقبل معالي وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، في مقر الوزارة بتونس، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في الجمهورية التونسية.وأكّد الوزير الجرندي خلال الاستقبال الروابط التاريخية العريقة التي تجمع البلدين والشعبين الشّقيقين، وعزم بلاده على تعزيز مجالات التعاون في مختلف المجالات.وأعرب السفير العلي من جهته، عن شكره للسلطات التونسية على ما لقيه من دعم أثناء فترة عمله، مؤكداً حرص المملكة على تطوير علاقات التعاون بين البلدين في شتّى المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.// انتهى //14:20ت م0085