طرابلس 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل 974 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 874 حالة، فيما توفيت 22 حالة.وأوضح المركز في بيان أن إجمالي الإصابات منذ وصول الفيروس إلى ليبيا في مارس الماضي وصل إلى 73 ألفا و602 حالة، ما زالت 28 ألفا و452 منها نشطة، وتعافت 44 ألفا و133 منها، بينماتوفيت ألف و17 حالة.// انتهى //14:27ت م0087