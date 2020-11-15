الدرب 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسأعلنت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة الدرب ، عن طرح 180 موقعاً استثمارياً عبر التأجير المؤقت في مواقع متعددة بالمحافظة ومركز وادي ريم ، عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص" عبر الرابط https://furas.momra.gov.sa .وأوضحت الأمانة أن هذه المواقع الاستثمارية التي طرحت للتأجير المؤقت تقع في كل من حديقة المملكة ( شارع الفن ) والمنتزه العام بالدرب وحديقة أبو يحيى و حديقة منشبة والحديقة العامة وحديقة مركز وادي ريم وشاطئ السميرات ، مع استمرار دراسة لعدد من الفرص الاستثمارية المؤقتة .ويأتي طرح هذه الفرص الاستثمارية ضمن ضمن خطة الأمانة لاستقبال المتنزهين والسائحين خلال الموسم السياحي الحالي ، بما يعزز مفاهيم الاستثمار وتقديم التسهيلات المتاحة .// انتهى //14:27ت م0088