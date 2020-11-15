بريدة 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمكتبه اليوم ، رئيس مجلس إدارة جمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان بمحافظة عنيزة صالح النقيدان ، وأعضاء الجمعية.وتسلم سموه خلال اللقاء التقرير الختامي السنوي الخاص بالجمعية للعام الماضي 2019م , مستمعاً لشرحٍ عن التقرير وما تضمنه من معلومات وإحصائيات حول الخدمات والمبادرات التي قدمتها الجمعية للمتابعة وتقديم الرعاية لمرضى السرطان عبر 300 مستفيد وتعافي أكثر من 150 مصاباً ، عبر العديد من البرامج التعليمية والطبية والتأهيلية التي تقدمها الجمعية.وأكد سمو أمير منطقة القصيم أهمية الخدمات التي تقدمها الجمعية لهذه الفئة الغالية من أبناء وبنات المنطقة ، في مختلف المجالات الوقائية والعلاجية ، وتأهيل المستفيدين من برامج الجمعية لخدمة المجتمع ليكونوا أعضاء فاعلين فيه ، مشدداً على أن أعمال الجمعيات الخيرية لا ينحصر على مواقع تواجدها بل يمتد إلى أرجاء الوطن كافة ، داعياً ضرورة تقديم أفضل الخدمات ومضاعفة الجهود لخدمتهم بما يلبي احتياجاتهم ، متمنيّاً للجميع التوفيق والسداد في أعمالهم.حضر الاستقبال محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق.// انتهى //14:31ت م0089