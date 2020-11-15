جدة 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسنظمت أمانة محافظة جدة ، ممثلة في وكالة خدمة المجتمع بالتعاون والشراكة مع الجهات ذات العلاقة أمس ، مبادرتين صحيتين للتوعية بأهمية ممارسة النشاط الرياضي والعادات السليمة للتعامل مع مرض السكري ، ضمن إطار الشراكة المجتمعية وتفعيل مبادرات التوعوية والتثقيف الصحي.وانطلقت المبادرة الاولى بمشاركة 50 شخصا لممارسة (رياضة المشي) بالواجهة البحرية للتوعية بأهمية النشاط الرياضي في محاربة الأمراض المزمنة وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع أنماط الحياة الصحية والعادات السليمة.فيما انطلقت المبادرة الثانية بمركز "الردسي مول" بمشاركة فريق من المشاة مكون من 50 شخصا بالسير بطريقة منتظمة وهم يحملون عبارة (أنا قطعة سكر) ، بهدف التركيز على دور الحركة الرياضية في القضاء على مرض السكري من خلال العادات السليمة للتعامل مع المرض وترسيخ مفاهيم الأنماط الصحية السليمة.//انتهى//15:44ت م0112