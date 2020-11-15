عدن 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسنظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، دورة تدريبية لمشرفي متطوعات الصحة المجتمعية في مديريات محافظة عدن، وذلك ضمن مشروع دعم مكافحة الملاريا والوقاية منه في اليمن.وتناولت الدورة التي عُقدت في مديرية الشيخ عثمان على مدى 4 أيام العديد من الموضوعات الصحية المتعلقة بمكافحة الملاريا والأمراض الوبائية الناقلة لها، كذلك كيفية توعية المجتمعات المحلية من هذه الأوبئة.ويأتي عقد هذه الدورات في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة في تعزيز الجانب الصحي والوقائي للأشقاء في اليمن.//انتهى//15:52ت م0118