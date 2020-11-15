الرياض 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسعقد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برئاسة مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية الدكتور عبدالله بن صالح المعلم، اجتماعًا - عبر الاتصال المرئي - اليوم ، مع ممثل منظمة أطباء بلا حدود في الشرق الأوسط أنطونيو بيلر.وبحث المجتعمون آفاق التعاون لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات العمل الإنساني في اليمن وبالذات في المجال الصحي، وما قدمه المركز في مجال مكافحة جائحة كورونا في اليمن ومشاريعه في مجال مكافحة سوء التغذية وآليات تحسين العمل الإنساني، فضلا عن توسيع شركاء العمل الإنساني والدروس المستفادة من تنفيذ المشاريع وطرق قياس أثرها.وأشاد أنطونيو بيلر بالخدمات الكبيرة التي يقدمها المركز في اليمن على جمـيع الأصعدة، وتحسينه للظروف الطبية والصحية هناك.// انتهى //15:52ت م0119