الدمام 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم , فهد الهاجري بمناسبة تعيينه مديرا لفرع مؤسسة البريد السعودي بالمنطقة .وأوضح سموه خلال اللقاء أن الابتكار أضحى ضرورة في تطوير الخدمات البريدية، وتقديم خدمات غير تقليدية، تواكب التطور التقني والرقمي الذي تشهده المملكة، ويسهم في تعزيز دور قطاع الخدمات البريدية في تيسير تقديم الخدمات والأعمال.كما أكد ضرورة العمل وفق احتياجات السوق، وبناء خدمات جديدة قائمة على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المحلي، وبناء ثقة بين المؤسسة وعملائها، وتحقيق الاستثمار الأمثل لأصول المؤسسة، والتحول لعوائد تجارية مستدامة، تسهم في تعزيز تنافسية المؤسسة، واستفادتها من إرثها التاريخي وشبكتها الواسعة.واطلع سموه على إيجازٍ عن جهود المؤسسة وخططها التطويرية، وبرامجها ومبادراتها، متمنياً للمؤسسة ومنسوبيها التوفيق.فيما أوضح الهاجري، أن البريد السعودية بالمنطقة الشرقية يعمل لأن يكون ممكناً لقطاع التجارة الإلكترونية، والاستفادة من الفرص التي يزخر بها قطاع الأعمال في المنطقة، بالشراكة مع مختلف الجهات، مع الحرص على الجودة والتطوير.// انتهى //15:55ت م0120