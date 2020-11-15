عمان 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسواصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.وقد راجع العيادات أمس، 262 مريضًا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 104 مرضى تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، كما استقبلت عيادات الأطفال 46 طفلاً، واستقبل قسم الطوارئ 25 مريضًا، وراجع 15 مريضا عيادتي الأسنان.كما تم استقبال 52 مريضة في العيادة النسوية، وإجراء 18 صورة أشعة لـ 11 مريضا، واستقبلت عيادة التغذية 9 مرضى ، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 183 وصفة طبية.//انتهى//15:55ت م0121