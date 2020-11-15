عكار 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع أرغفة الخبزعلى العائلات المتعففة شمال لبنان.وجرى أمس، توزيع 3,000 ربطة خبز استفاد منها 15,000 فرد من العائلات اللبنانية والفلسطينية والسورية المتعففة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار شمال لبنان.وعبر المستفيدون عن خالص شكرهم للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على المساعدات الغذائية المقدمة لهم والتي جاءت كداعم مهم للتخفيف من حدة الأزمة المعيشية التي تمر بهم.وتأتي هذه الأعمال الإنسانية في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم مختلف أشكال العون للشعوب المحتاجة والمتضررة في دول العالم كافة.//انتهى//15:56ت م0122