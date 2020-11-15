اجتماعي / جامعة جازان تنفذ عدداً من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للسكري
الأحد 1442/3/29 هـ الموافق 2020/11/15 م واس
جيزان 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واس
نفذت جامعة جازان ممثلة بنادي التمريض الطلابي بالتعاون مع فريق بصمة التطوعي مساء أمس، عدداً من الفعاليات الخاصة باليوم العالمي للسكري ، وذلك بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان.
وهدفت الفعاليات إلى رفع مستوى الوعي بمرض السكري وطرق الوقاية منه والكشف المبكر عنه، وأهم أسبابه ومخاطره، وكيفية علاجه من خلال الانتظام على تناول الدواء المُعطى من قبل الطبيب المختص، والمحافظة على ممارسة الرياضة، وتناول الأكل الصحي.
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15:56ت م
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