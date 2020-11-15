جيزان 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسنفذت جامعة جازان ممثلة بنادي التمريض الطلابي بالتعاون مع فريق بصمة التطوعي مساء أمس، عدداً من الفعاليات الخاصة باليوم العالمي للسكري ، وذلك بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان.وهدفت الفعاليات إلى رفع مستوى الوعي بمرض السكري وطرق الوقاية منه والكشف المبكر عنه، وأهم أسبابه ومخاطره، وكيفية علاجه من خلال الانتظام على تناول الدواء المُعطى من قبل الطبيب المختص، والمحافظة على ممارسة الرياضة، وتناول الأكل الصحي.//انتهى//15:56ت م0123