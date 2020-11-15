أبها 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واستُنظم وكالة جامعة الملك خالد للتطوير والجودة ممثلة في عمادة التطوير الأكاديمي والجودة عددًا من الفعاليات خلال شهر نوفمبر الجاري احتفالاً باليوم العالمي للجودة.وأوضح عميد التطوير الأكاديمي والجودة بالجامعة الدكتور سالم القرني أنه سيتم تقديم برامج تركز على أهمية نشر ثقافة الجودة والتحسين الدائم لجميع القطاعات والتميز المؤسسي، بالإضافة إلى بعض البرامج التي تُقدمها كليات الجامعة بالتنسيق مع عمادة التطوير الأكاديمي والجودة، كما أعدّت العمادة مجموعة من الندوات وورش العمل المتنوعة للاحتفاء باليوم العالمي للجودة 2020، وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمسؤولين التنفيذيين في قطاع الجودة بالمملكة .// انتهى //15:56ت م0124