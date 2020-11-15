المدينة المنورة 29 ربيع الأول 1442ھ الموافق 15 نوفمبر 2020م واسدشنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثّلةً بعمادة شؤون المكتبات بالتعاون مع المكتبة الرقمية السعودية اليوم، "أسبوع المكتبة الرقمية"وذلك لتعريف منسوبي الجامعة بخدمات المكتبة الرقمية السعودية، ومهارات البحث الالي في المحتوى الرقمي .وأوضح وكيل عمادة شؤون المكتبات بالجامعة الدكتور حمد العلوي أنه بداية من اليوم ولمدة أسبوع ستكون هناك خمس دورات تدريبية عن بُعد، وتستهدف هذه الدورات التدريبية أعضاء هيئة التدريس والطلاب.وتأتي فعاليات هذا الأسبوع ضمن إسهامات الجامعة ومواكبتها للتحول الرقمي الذي يشهده العالم اليوم، وذلك من خلال التعريف بأهمية مصادر المعرفة الرقمية، وأوعية المعلومات الالكترونية، وسبل الاستفادة منها.//انتهى//16:04ت م0125