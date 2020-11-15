مكة المكرمة 29 ربيع الأول 1442هـ الموافق 15 نوفمبر 2020م واستفقَّد معالي أمين العاصمة المقدسة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع النقل العام المهندس محمد القويحص اليوم مرافق مشروع حافلات مكة المكرمة .واطلع خلال الجولة على سير الأعمال بمركز مبيت الحافلات الذي يتضمن؛ مركز التشغيل والتحكم، وورش الصيانة الخفيفة والثقيلة، ومبنى خدمة العملاء، ومواقف الحافلات ، ومبنى ادارة السائقين، ومرافق التزود بالوقود، إضافةً إلى متابعة أعمال إنشاء البنية التحتية لبعض مواقع محطات توقف الحافلات والمحطات المركزية.// انتهى //16:05ت م0126