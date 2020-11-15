القاهرة 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واستراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات البيع لجني الأرباح على بعض الأسهم المنتقاة التي سجلت ارتفاعات قوية الأسبوع الماضي.وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 627.2 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.8 مليار جنيه.وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58% مسجلًا 10953.13 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% منهيًا التعاملات عند مستوى 1990.43 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.02% مسجلًا 2911.58 نقطة.// انتهى //16:54ت م0142