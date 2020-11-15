الرياض 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسوقّعت وزارة الصحة ممثلة بمركز الإبداع وشركة (سابك) ممثلة بوحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال، اليوم , اتفاقية تعاون , بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، ونائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي يوسف بن عبد الله البنيان .وتهدف الاتفاقية إلى دعم توطين الصناعات الطبية وتشجيع المصنعين المحليين في مجال الرعاية الصحية، والعمل المشترك على تحسين عمليات التصنيع بما يخدم تطوير المنتجات والتطبيقات وإيجاد الحلول والتقنيات العلاجية المبتكرة بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات والاستشارات العلمية والفنية التي تهدف لزيادة وتعزيز المحتوى المحلي، والارتقاء بالخدمات الطبية.جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها معالي وزير الصحة لمركز (سابك) للتطبيقات البلاستيكية (سبادك) ، وقُدم خلالها عرض مرئي عن "مركز الإبداع" في الوزارة، والتعريف بمنتجات (سابك) المبتكرة التي تستخدم في المجال الطبي.كما شهدت الزيارة تدشين مبادرة "شكراً" التي تثمن جهود العاملين في القطاع الصحي خلال أزمة كورونا المستجد (كوفيد-19)، من خلال باقة من الهدايا الرمزية ذات الصلة بتعزيز وقايتهم خلال أداء عملهم وفي حياتهم اليومية، وتمثل المبادرة امتدادًا للشراكة بين (سابك) و(وزارة الصحة) في تقديم برامج لرفع مستوى الوعي الصحي للمجتمع خلال الأزمة، منها (عش بصحة) و(عاذرينكم) و(نعود بحذر) و(حملة الإنفلونزا الموسمية).ويتولى مركز الإبداع في وزارة الصحة الذي تأسس في العام 2016م تطوير الأفكار وتسريع تنفيذ المشاريع النوعية وفق منهجية متخصصة تهدف إلى إعادة تصميم الخدمات وإيجاد منتجات ذات فعالية عالية لتحسين الرعاية الصحية. في حين تطبق (سابك) إستراتيجية متكاملة في دعم المحتوى المحلي، انطلاقًا من قيم الاستثمار في الإنسان وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعد الصحة أحد مساراتها الأربعة الرئيسة في المسؤولية الاجتماعية، بجانب التعليم في مجال العلوم والتقنية، وحماية البيئة، والمياه والزراعة المستدامة. ‏// انتهى //17:00ت م0145