بغداد 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 2237 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع اجمالي عدد الاصابات منذ تفشي الوباء الى 519152 اصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 47 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة الى 11670, فيما تم تسجيل 2813 حالة شفاء جديدة, مما رفع اجمالي حالات الشفاء إلى 447039 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 60443 , منهم 357 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //17:00ت م0146