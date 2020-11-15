جدة 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسوقع معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي اليوم ، عقد اتفاقية إنشاء كرسي محمد سعيد تمر للصناعات الدوائية.وتهدف المبادرة إلى تعزيز المساهمة في دعم صناعة الدواء وتطويره وإجراء الأبحاث اللازمة بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في توطين الصناعات الإستراتيجية ، كما يعد كرسي محمد سعيد تمر داعماً لتطوير بحوث الدواء والمنتجات الدوائية المصنعة وطنياً بالقطاع الصناعي الدوائي.وأوضح المشرف العام على الكرسي الدكتور نبيل الحكمي ، الأهداف والنتائج المرجوة من هذه الاتفاقية لإنشاء الكرسي ، كما قدم الدكتور أسامة عبدالحكيم أحمد نبذة عن الكرسي وأهميته للمجتمع وللصناعات الدوائية.من جهته أعرب وكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور توفيق بن عبدالمحسن الخيال ، عن حاجة الجامعة لمثل هذه الشراكات وإنشاء الكراسي المتميزة ومالها من الأثر البالغ على الاقتصاد وتوطين الصناعات الدوائية في المملكة ، والمساعدة في إثراء الأبحاث في مجال تصنيع الدواء والتطوير والابتكار الدوائي للاستثمار.وأثنى معالي رئيس الجامعة على هذه المبادرة لإنشاء الكرسي ، وما لها من الأثر الكبير على الصناعات الدوائية وتوطينها في المملكة وما لها من أهمية تخدم الخطط الإستراتيجية والأهداف العليا التي تسعى إليها المملكة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.//انتهى//17:05ت م0147