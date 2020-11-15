كوناكري 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسأعلن الرئيس الغيني ألفا كوندي تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمدة 30 يومًا ليستمر العمل بالتدابير المعمول بها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وأصدر الرئيس الغيني تعليمات إلى رئيس الوزراء إبراهيما قاصوري فوفانا، وهو أيضًا رئيس اللجنة الوزارية للاستجابة لفيروس كوفيد -19 ، تعليمات باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل تطبيق واحترام الإجراءات الصحية المعمول بها.وفي كلمة له موجهة للشعب أشار الرئيس كوندي إلى تسجيل زيادة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا في غينيا في الفترة الأخيرة منتقدًا حالة الاسترخاء في التقيد بالتدابير الصحية.وحذر الرئيس الغيني من خطورة تدهور الوضع الوبائي، مضيفًا أن الحكومة قررت إجراء اختبارات على جميع منسوبيها، بدءًا من رئاسة الجمهورية والدوائر الوزارية المختلفة، دون استثناء.ودعا كوندي السكان والجهات الفاعلة إلى إعادة التعبئة وتكثيف الجهود لكسر سلسلة العدوى.// انتهى //17:24ت م0150