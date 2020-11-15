طرابلس 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر020 2 واسبحث وكيل وزارة الداخلية الليبية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني خلال لقائه وفد من الصليب الأحمر الدولي أهم المعوقات التي تواجه الدولة الليبية في ملف الهجرة.واستعرض خلال اللقاء أهم المعوقات التي تواجه الدولة الليبية في ملف الهجرة مع التركيز على عملية انتشال وحفظ ودفن الموتى والصعاب التي تواجه الداخلية في هذا الموضوع ووضع خطط في كيفية تعاون الصليب الأحمر مع الداخلية بهذا الشأن، إضافة إلى تكليف شخص للتواصل من الصليب الأحمر ليكون مسؤولًا عن ملف الهجرة للتعاون ومساعدة للجانب الليبي وفق المتاح.// انتهى //17:31ت م0151