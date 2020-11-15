الرياض 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسثمن المدير التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله بن صالح الشبيلي اهتمام القيادة الرشيدة بمهنة المراجعة الداخلية بالمملكة من خلال صدور الأمر السامي باعتماد أن يكون الديوان العام للمحاسبة هو الجهة المشرفة على الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين بدلاً من وزارة التجارة، وذلك نظراً لوجود صلة وثيقة بين الجمعية واختصاصات الديوان وأهدافه وبرامجه، وأن يكون معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيساً لمجلس إدارة الجمعية.وأكد الشبيلي على أن هذا القرار الحكيم يأتي ليتوافق مع أعمال الجمعية والجهات المستفيدة من خدماته ، ويضفي قيمة مضافة على تكامل سلسلة أعمال الرقابة وفقاً لإطار عمل الجمعية والتنظيم الصادر لها لارتباطه الوثيق بأعمال الديوان العام للمحاسبة، وسيعمل هذا الترابط المهني والمرجع الإشرافي على تعزيز أعمال الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين وتوسيع دائرة اهتمامها وفقاً لنطاق الأعمال الرقابية في المملكة .وأشاد بجهود معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الذي كان له بصمة لن ينساها منسوبو الجمعية من أعضاء ومهنيين خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة الجمعية، مثمنين ما قدمه من دعم منقطع النظير للمهنة والمهنيين.كما هنأ الشبيلي، معالي رئيس "الديوان العام للمحاسبة" الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري بمناسبة تعيينه رئيس لمجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.وتعد الجمعية السعودية المرجع المهني الأول للمراجعة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وهي جمعيــة مهنيــة ذات شــخصية اعتباريــة وذمــة ماليــة مســتقلة، تعمــل تحــت إشــراف الديوان العام للمحاسبة، وترتبــط علميــاً بالمعهد الدولــي للمراجعيــن الداخلييــن، ويأتي إنشاء الجمعية في إطار مواصلة مساعي الحكومة الرشيدة لتفعيل وتعزيــز الــدور الرقابــي فــي منشــآت القطاعيــن الحكومــي والخــاص، والمســاهمة فــي رفــع مســتوى الشــفافية والأداء وتطويــر الكفــاءات المهنيــة المتخصصــة.// انتهى //17:53ت م0152