بغداد 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسبحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، "جينين بلاسخارت" السبل الكفيلة بإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق في السادس من يونيو القادم, وضمان مراقبتها دوليا لتأكيد شفافيتها وعدالتها ونزاهتها.وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان صحفي أنه نوقش خلال اللقاء ملف النازحين والجهود الحكومية والأممية المبذولة لحسم هذا الملف بالشكل الذي يضمن عودة سريعة لجميع النازحين، وإنهاء معاناتهم وحفظ كرامتهم.من جانب آخر، تدارس رئيس الوزراء العراقي مع أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أثناء لقائه بهم اليوم, الاحتياجات والمطالب الخاصة بإجراء الانتخابات, مؤكدًا التزام حكومته بإجرائها في موعدها المعلن في السادس من يونيو القادم, عادًّا الانتخابات مهمة الحكومة ومطلب الشعب وثورة تشرين.وتعهد الكاظمي خلال اللقاء بإقرار متطلبات عملية الانتخابات في أول جلسة يعقدها مجلس الوزراء لتمكين مفوضية الانتخابات من تنفيذ مهامها.// انتهى //17:57ت م0154