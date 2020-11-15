أبوظبي 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم رئيس أرمينيا أرمين ساركيسيان الذي يزور الإمارات حالياً .وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون وسبل تعزيزها، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية التي تخدم عملية التنمية بين البلدين وتحقق تطلعاتهما المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، شملت جهود البلدين في مواجهة تحدي جائحة "كورونا" وتطورات الأحداث في منطقة وسط آسيا والقوقاز.وأكد سمو الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء، دعم ‏دولة الإمارات العربية المتحدة لاتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، متمنيا أن يكون اتفاق "وقف إطلاق النار الشامل" بين البلدين الصديقين لدولة الإمارات خطوة نحو سلام دائم ومستقر يطوي صفحة هذا الصراع ويعزز أسس الاستقرار في منطقة القوقاز.من جانبه أعرب رئيس أرمينيا عن تقديره للدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم الدعم والعون لمختلف الدول والشعوب خاصة خلال انتشار جائحة "كورونا" حول العالم.// انتهى //18:00ت م0155