عمّان 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 143678 إصابة.وقالت في بيان صحفي، أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 2116 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينهم 447 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 68 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 1772 حالة.// انتهى //18:09ت م0156