الرياض 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واستُوجت الفرس "طَراحة" لأبناء نايف راضي أبا الروس العنزي، مساء أمس بكأس وزارة البيئة والمياه والزراعة، في الشوط السابع المخصص للأفراس من عمر أربع سنوات بمسافة 1600 متر، بزمن "دقيقة و39 ثانية و52 جزءًا من الثانية"، وجائزته 120 ألف ريال وذلك ضمن الحفل الـ28 لموسم سباقات نادي سباقات الخيل بالرياض.وسلم الكأس للفائز وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان، والأمين العام لهيئة الفروسية عادل المزروع.وحقق الجواد "ولد أخيل" لإسطبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز المركز الأول في الشوط الثامن على كأس وزارة الدفاع من الفئة الثالثة بزمن "دقيقة و38 ثانية و60 جزءًا من الثانية" لمسافة 1600م، وهو مُخصص للأفراس والحصن من عمر ثلاث سنوات، وجائزته 150 ألف ريال.وسلم الكأس للفائز معالي قائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، والأمين العام لهيئة الفروسية عادل المزروع.// انتهى //18:11ت م0159