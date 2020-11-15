الأحساء 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسحقق فريق نادي الفتح بالأحساء المركز الأول مكرر في بطولة المملكة الحادية عشر للكاتا للناشئين التي نظمها أمس الاتحاد السعودي للكاراتية في مدينة الرياض.ونال لاعبو الفريق 5 ميداليات في بطولة المملكة في الكاتا تضمنت ميداليتين ذهبيتين وميداليتين برونزيتين إضافة إلى ميدالية فضية.كما حقق فريق نادي الفتح للرياضة أمس المركز الأول في بطولة الأحساء للسباحة وذلك في مسبح رعاية الشباب في الدمام.//انتهى//18:11ت م0160