الجزائر 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، اليوم، عن تسجيل 860 إصابة في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 67679 حالة.وكشف فورار في لقائه الإعلامي اليومي، عن وفاة 15 شخصًا متأثرين بـ"كوفيد-19" خلال نفس الفترة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 2154 وفاة، مشيراً إلى أن الوزراة سجلت 434 حالة شفاء، ليبلغ العدد الإجمالي 44693 حالة.// انتهى //20:00ت م0174