المدينة المنورة 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسنظمت جمعية المدينة المنورة الخيرية للسكري "سُكّر" أمس، حملة توعية عن داء السكري تزامناً مع اليوم العالمي للسكري، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة، وذلك بممشى الهجرة.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور صلاح بن سليمان الردادي أن الجمعية تهدف من هذه الفعالية إلى تثقيف المجتمع وتوعيته ميدانياً لخطر داء السكري والقدرة على اجتنابه والتعامل معه عبر اتباع التعليمات الصحية، لافتاً النظر إلى أن الفعالية احتوت على أركان للتغذية والفرز البصري والاستشارات والتوعية لمرضى السكري، بالإضافة إلى ماراثون للمشي شارك فيه عدد من أفراد المجتمع وفق الاحترازات الوقائية.// انتهى //20:22ت م0176