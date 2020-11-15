رام الله 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية سبع حالات وفاة و 976 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و585 حالة تعافٍ.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في جميع المحافظات الفلسطينية بلغت 87.5 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.6 في المئة، ونسبة الوفيات 0.9 في المئة من مجمل الإصابات.// انتهى //20:33ت م0178