عمّان 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني الجهود المبذولة لتوفير الدعم المالي اللازم لسد العجز المالي الذي تواجهه الوكالة، وضمان استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين وفق تكليفها الأممي.واستعرض الجانبان، نتائج المشاورات المكثفة والمستمرة مع الشركاء الدوليين لضمان التدفق المالي اللازم ومنع انعكاس الأزمة المالية على برامجها ومؤسساتها وموظفيها.وفيما يتعلق بموضوع رواتب موظفي الوكالة، أكد لازاريني التزام الوكالة بدفع المستحقات المالية كافة لموظفي الوكالة عن شهر نوفمبر الحالي في تاريخ لا يتجاوز منتصف شهر ديسمبر المقبل.وأكد أن الوكالة تبذل كل الجهود الممكنة لمعالجة أزمة التدفق المالي لتلبية الالتزامات المالية كافة بما فيها رواتب الموظفين وأن الوكالة تعد هذا الموضوع أولوية.// انتهى //20:34ت م0179