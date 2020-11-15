عام / شرطة الرياض : القبض على شخص يوثق عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي مشاهد وسلوكيات من شأنها المساس بالآداب العامة // للصحف //
الأحد 1442/3/29 هـ الموافق 2020/11/15 م واس
الرياض 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واس
صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة الرياض تمكنت - بفضل الله - من تحديد هوية شخص، يوثق عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، مشاهد وسلوكيات من شأنها المساس بالآداب العامة وينشرها متباهياً بأفعاله، وتم القبض عليه (وهو مواطن في العقد الرابع من العمر )، و جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.
// للصحف // //انتهى //
20:40ت م
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