ظهران الجنوب 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واساجتمع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بمكتبه بالأمانة اليوم, مع عددٍ من أهالي الحي القديم بمحافظة ظهران الجنوب، بحضور رئيس البلدية عوض آل سياف.واستُعرض خلال الاجتماع تطوير وتأهيل الحي القديم بما يتناسب مع مبادئ المشهد الحضري وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.وأوضح الحميدي أن الاجتماع ناقش طبيعة الأعمال القائمة لبلدية ظهران الجنوب، واستعراض أهم احتياجات المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها من المشروعات النوعية والخدمية، إضافةً إلى حالة المشروعات البلدية الجاري تنفيدها حالياً.وأكد الحميدي أن الأمانة تسعد بتواصل الجميع للاطلاع على مشروعاتها وخططها التنموية التي تعمل عليها وفق الإمكانات والاعتمادات المتاحة، مع أهمية تنفيذ آلية تطوير الحي القديم بظهران الجنوب من خلال عدة مشروعات تطويرية ليصبح هذا الحي نقلةً نوعيةً في جوانب أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري والجوانب العمرانية والبيئية، وذلك لما يمثله من إرث عريق لأهالي المحافظة.// انتهى //20:58ت م0186