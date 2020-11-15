لوكسمبورغ 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسسجلت لوكسمبورغ 548 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 27092 إصابةً.وقالت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم: إنها سجلت أربع حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 226 حالة وفاة.// انتهى //20:59ت م0187