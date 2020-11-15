ينبع 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسنظم تعليم ينبع اليوم، البرنامج التدريبي "القيادة الرقمية" الذي نفذهُ قسم الإشراف التربوي - بنات - عبر برنامج zoom، بحضور أكثر من (70) قائدة ووكيلة مدرسة بتعليم المحافظة.ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات القيادات المدرسية وتهيئتهم للقيادة الرقمية ليكونوا جزءًا فاعلًا في تحقيق التحول الرقمي المنشود.وأوضحت رئيسة قسم الإشراف التربوي بتعليم ينبع نجلاء إسماعيل فلمبان، أن البرنامج يأتي ضمن الخطة التشغيلية لبرامج الإشراف التربوي بتعليم المحافظة، ويسعى إلى تمكين القائدات التربويات لتحقيق تجويد القيادة الرقمية، تحقيقاً لتطلعات وزارة التعليم في تنمية رأس المال البشري في القدرات الرقمية، لمواكبة التطورات التقنية، وليكونوا جزءاً فاعلاً في تحقيق التحوّل الرقمي المنشود، ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.وتناول البرنامج التدريبي مجموعة من المحاور تضمنت: مفهوم ومرتكزات التحول الرقمي والقيادة الرقمية، والميزات القيادية في العالم الرقمي، وممارسات القائد الرقمي، وسمات ومهارات القيادة الرقمية، وتحديات القيادة الرقمية ، وأدوار التكنولوجيا الرقمية في تحقيق القيادة المتميزة في منظومة التعليم، والتطبيقات الرقمية (حزمة أوفيس ٢٣٥ -قوقل درايف - التوقيع الإلكتروني - الأرشفة الإلكترونية ).// انتهى //21:26ت م0191