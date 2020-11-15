تبوك 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسنظمت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك اليوم, فعالية توعوية تزامنًا مع اليوم العالمي للسكري بالتعاون مع فريق رواد التمريض بتبوك, وذلك بمنتزه الأمير فهد بن سلطان.وتضمنت الفعالية معرضا يهدف إلى توعية وتثقيف المجتمع بأضرار مرض السكري ومخاطره على الفرد ومسبباته ومضاعفاته وطرق الوقاية منه, كما صاحب المعرض ركن لفحص نسبة السكر في الدم وقياس الضغط لعدد من زوار المنتزه.// انتهى //21:27ت م0192