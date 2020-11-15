الرياض 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واستوج معالي رئيس الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، اللاعبة الدنماركية إيميلي بيديرسِن، بكأس بطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، والمقامة على ملعب رويال غرينز والنادي الريفي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بمشاركة كبير الإداريين التنفيذين في أرامكو السعودية أمين الناصر، والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية ماجد السرور، والرئيس التنفيذي لإعمار ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد لنجاوي، والمدير التنفيذي للجولة الأوروبية للسيدات ألكساندرا أرماس.ونالت بيديرسن اللقب إثر تحقيقها للمركز الأول بعد 4 أيام من المنافسة مع الإنجليزية جورجيا هال، حيث تعادلت اللاعبتان في الجولة الأخيرة بواقع 10 ضربات تحت المعدل مما اضطرهما للعب جولة حاسمة استطاعت فيها بيديرسِن من حسم اللقب والفوز بجائزة المركز الأول البالغة 150 ألف دولار من مجموع جوائز البطولة البالغة مليون دولار.وشهدت البطولة منافسة شديدة بين نخبة لاعبات الجولف العالميات، إذ حلّت السويدية كارولاين هيدوال ثالثة بتسجيلها 8 ضربات تحت المعدل، في حين تقاسم المركز الرابع بـ 7 ضربات تحت المعدل كلاً من الهولندية آن فان دام، والاسترالية ستيفاني كيرياكو.وأعربت بيديرسن عن سعادتها كونها أول لاعبة تفوز ببطولة نسائية احترافية للجولف في المملكة، مشيرة إلى شدة المنافشة التي شهدتها البطولة، مشيدة بالتنظيم الذي شهدته البطولة، وكذلك الالتزام بجميع إجراءات السلامة الاحترازية.ومع انتهاء منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، سيكون يوم غدٍ الاثنين يوم راحة للاعبات قبل أن تنطلق منافسات "بطولة السعودية النسائية الدولية للفرق" التي تعد البطولة الأولى من نوعها، حيث ستقوم 36 قائدة فريق باختيار أعضاء فريقها (لاعبتان محترفتان) بالإضافة إلى لاعبة هاوية، والتنافس على حصة من جوائز البطولة البالغة 500,000 دولار، حيث تقام المسابقة خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر وهي أول بطولة تحت مظلة بطولات الجولة الأوروبية لجولف السيدات تلعب بها المحترفات إلى جانب اللاعبات الهاويات مع تسجيل الأهداف الجماعية والفردية بشكل متزامن.// انتهى //21:30ت م0193