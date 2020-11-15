ليما 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسأعلن رئيس البيرو بالوكالة مانويل ميرينو استقالته اليوم، بعد خمسة أيام من توليه منصبه، الأمر الذي تسبب بتظاهرات عنيفة.وقال ميرينو في كلمة عبر التلفزيون غداة تظاهرات طالبت بتنحيه وأسفر عن قتيلين ونحو مئة جريح: "أريد أن أبلغ البلاد برمتها أنني أقدم استقالتي ".وكان رئيس البرلمان البيروفي لويس فالديز دعا إلى استقالة ميرينو ومثله رئيس بلدية العاصمة ليما خورخي مانوز الذي ينتمي على غرار ميرينو إلى حزب "العمل الشعبي".// انتهى //21:41ت م0195