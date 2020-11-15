واشنطن 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 155,708 إصابة مؤكدة و 1,252 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10,846,373 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 244,810 حالة وفاة.// انتهى //22:09ت م0199