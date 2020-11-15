المذنب 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسشاركت جمعية رعاية فلذاتنا لرعاية الأيتام بمحافظة المذنب التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم ممثلة بنادي فلذاتنا الاجتماعي، أمس، في برنامج " نعم استطيع" عن بعد.ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة مستفيدي الجمعية من طالبات المرحلة الثانوية, في المجال المعرفي والمهاري والقيمي لتحقيق النجاح والتميز على الصعيد الشخصي والمجتمعي.وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية فهد بن محمد الخميري أنه بلغ عدد المستفيدات 15 طالبة من المرحلة الثانوية، ويقام البرنامج على مدى 3 أيام, لافتاً الانتباه إلى أن البرنامج يسهم في تدريبهم على الخصائص الداخلية التي تساعدهم على تحقيق النجاح والتميز وتزويدهم بالمعارف والمهارات.// انتهى //22:33ت م0204