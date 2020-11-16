القاهرة 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسأدانت مصر قرار المحتل الإسرائيلي طرح عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية جديدة، بكونه انتهاكاً جديداً لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.وأعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان اليوم، عن بالغ القلق مما ستؤدي إليه تلك السياسات من تقويض لفرص حل الدولتين، وما قد ينتج عنها من عزل للقدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، كما تحول دون المضي قدماً سعياً لإنهاء الجمود الحالي في القضية الفلسطينية، ووصولاً لأمن واستقرار المنطقة.// انتهى //01:39ت م0220